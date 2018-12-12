ريابكوف يدعو لتدشين الآلية الاوروبية الخاصة للتبادل المالي مع ايران

اكد مساعد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ "ضرورة تدشين الآلية المالية الاوروبية الخاصة للتبادل المالي مع ​ايران​"، مشيراً إلى أن "تدشين الآلية المالية الاوروبية الخاصة ضروري للتبادل التجاري مع ايران".

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