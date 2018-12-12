المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم ستراسبورغ معروف بتطرفه لدى أجهزة الأمن

لفت المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان خلال مؤتمر صحفي بشأن هجوم ​ستراسبورغ​ إلى أن "المشتبه به في هجوم ستراسبورغ أصيب في ذراعه ولم يعتقل بعد"، مشيراً إلى أن "​الأجهزة الأمنية​ عثرت على ​قنبلة يدوية​ وسلاحا ناريا وذخيرة في بيت المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورغ".

وأشار إلى أنه "تم وضع 4 من أقارب منفذ هجوم ستراسبورغ في السجن الاحتياطي"، لافتاً إلى ان "منفذ هجوم ستراسبورغ معروف بتطرفه لدى أجهزة الأمن والتحقيقات ستستمر حتى تحديد مكانه".

يذكر ان شخصا قام بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر. ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل. ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم "داعش" الإرهابي.