سلطات السعودية: الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن

لفتت السلطات السعودية إلى "الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول ​البحر الأحمر​ وخليج عدن"، مشيرةً إلى ان "كيان البحر الأحمر سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض".

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