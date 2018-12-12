مدبولي: تنفيذ سد "ستيجلر جورج" وفقًا لأعلى المعايير العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، على هامش مشاركة رئيس الوزراء في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، لرئيس جمهورية تنزانيا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى حرص الرئيس على تعزيز علاقات التعاون مع تنزانيا قيادة وشعبًا، وعلى العمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والرفاهية لشعبي البلدين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقدير مصر للدفعة القوية التي تحققت في علاقات البلدين مؤخرًا، خاصة عقب زيارة الرئيس السيسي لدار السلام في أغسطس 2017، والتي نتج عنها انعقاد فعاليات الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بالقاهرة في يناير 2018، بعد 21 عامًا من انعقاد الدورة الثانية في "أروشا" عام 1997.

وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لمواصلة العمل للبناء على نتائج تلك الزيارة على صعيد تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة، وكذا التأكيد على تطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال شقيقه الرئيس التنزاني "جون ماجوفولي" في زيارة إلى مصر في أقرب فرصة تلبية للدعوة الموجهة منه إلى الرئيس التنزاني.

وقدم مدبولي، التهنئة للجانب التنزاني على توقيع عقد إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر "روفيجي"، مؤكدًا حرص التحالف المصري الفائز لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك" على أن يكون التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير العالمية وطبقًا للإطار الزمني المنصوص عليه في العقد، خاصة في ظل الاهتمام الذي يحظى به المشروع في تنزانيا على المستويين الحكومي والشعبي باعتباره من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.

وأكد مدبولي حرص مصر على مواصلة واستمرارية الجهود الرامية لدعم الأشقاء التنزانيين في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة لهم، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا السياق من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة، التي يشارك فيها عدد كبير من الكوادر التنزانية من مختلف الجهات.