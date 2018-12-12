أهالي الصيادين المفقودين في مركب السويس: "نبكي كل يوم.. مش عارفين ولادنا فين" دمياط - محمد إبراهيم: سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية "كفر حميدو" ب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية "كفر حميدو" بمحافظة دمياط، واتشحت المنازل بالسواد عقب حادث مركب "ياسين الزهري"، المفقود في خليج السويس منذ نحو أسبوعين، والذي كان يحمل على متنه 14 صيادا، في الوقت الذي انتفض فيه أعضاء مجلس النواب مطالبين بسرعة التوصل إلى حقيقة الحادث والعثور على المفقودين والمركب في أقرب وقت.

"ولادنا فين"

وقالت والدة ناجي نوفل، أحد الصيادين الذين كانوا على متن مركب الصيد "ياسين الزهري" المفقود في خليج السويس، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الصيادين من دمياط توجهوا إلى السويس للبحث عن المركب بمساعدة بعض زملائهم من أبناء المحافظة دون جدوى، وأضافت "حاولنا الاتصال بكل من نعرفه من المسؤولين وتوجهنا بخطابات إلى جميع المؤسسات بدون فائدة وبنبكي كل يوم على أولادنا اللي مش عارفين راحوا فين"، وبيّنت أن ابنها توجه إلى رحلة الصيد قبل حوالي ثلاثة أسابيع ومعه عدد من أقاربه ومعارفه، بحثًا عن لقمة العيش، مطالبة الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ المفقودين.

واعتبر السيد الطرابيلي، صياد، من أهالي عزبة البرج الحادث مريبًا إذ لم يعد من المنطقي العثور على المركب أو الجثث في منطقة قريبة من موقع الغرق، مشيرًا إلى أن أقصى حد زمني لطفو الجثة يتمثل في 6 أيام، وتابع "أتمنى أن تستخدم الحكومة الأجهزة الحديثة في الكشف عن هذا اللغز، اللي بيحصل ده يخلينا تايهين، مش لاقيين ولا جثة ولا دليل".

"رائحة الموت"

وقال منصور عياد عم أحد المفقودين من طاقم مركب زينة البحرين، إن عزبة البرج تشم بشكل مستمر رائحة الموت لأن كل مفقود له أسرة متأثرة بغيابه، مضيفًا "البعض يعيش سنوات على أمل أن يعود أحد المفقودين سواء كان غارقًا أو مختفيًا، الحوادث كثيرة منها تعرض للقرصنة والبلطجة كما حدث منذ أعوام، أو حالات غرق أو إطلاق النيران على الصيادين من قبل قوات الأمن في الدول الخارجية وبعض العراقيل تتمثل في عدم وجود أوراق ثبوتية".

وطالب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن دمياط، الحكومة بتكثيف جهود البحث عن المركب في عرض البحر، مؤكدًا أن حياة كل إنسان هي أعظم ما تملكه المجتمعات وأنه يجب أن تملك الجهات المختصة الأدلة الثبوتية في وقت قريب على ما حدث، مشيدًا بالجهد المبذول في الفترة السابقة لكنه شدد على أن أسر الصيادين لا يمكنهم النوم والراحة قبل الاطمئنان على ذويهم، واستطرد كلامه: "هذا اللغز يجب أن نعرف حقيقته ومعنا كل الناس، وأن نجيب على سؤال الأهالي بشأن عوائلهم".

وتقدم النائب محمد أحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ووكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول الكارثة ذاتها، مطالبًا بالوقوف على أسباب هذا الحادث، وتكثيف الجهود للبحث عن الضحايا، ومعالجة أثار ذلك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

"لا جثث حتى الآن"

ونفى بكري أبوالحسن، شيخ الصيادين بالسويس، في وقت سابق ما تردد عن العثور على جثامين 4 من المفقودين على متن مركب ياسين الزهيري بخليج السويس، مؤكدًا أنهم دفعوا بـ 5 مراكب، فضلا عن مساعدة القوات البحرية في البحث عن الصيادين المفقودين.

الأمر ذاته أكدته النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، التي تواصلت مع حرس الحدود بالسويس، بشأن المركب الغارقة، وأوضحت أنها تحدثت إلى أسر الصيادين وأبلغتهم أن الجهود تجرى على أعلى مستوى للبحث عن الصيادين، وسيتم معرفة الأسباب من التحقيقات الجارية.