المرصد: مقتل طفلة وإصابة 18 في انفجار سيارة مفخخة بشمال حلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإربعاء بمقتل طفلة وإصابة 18 أخرين جراء انفجار سيارة مفخخة مدينة إعزاز الواقعة بريف حلب الشمالي.
وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن انفجارا ناجما عن سيارة مفخخة بالقرب من مشفى اعزاز الأهلي في المدينة الخاضعة لسيطرة الفصائل المقربة من تركيا، الأمر الذي أسفر عن مقتل طفلة وسقوط أكثر من 18 جريحا بعضهم في حالات خطرة مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.
وأشار إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية في المنطقة.
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