"الإنتاج الإعلامي" توقع عقد ترميم التراث السينمائي والوثائقي لهيئة الاستعلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وقع أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عقدًا تقوم من خلاله المدينة بترميم وإحياء التراث السينمائي والوثائقي لدي الهيئة من الجريدة السينمائية المصورة والأفلام التسجيلية القديمة والذي يعـد كنزًا معلوماتيًا ووثائقـيًا غاية في الأهمـية، يـوثق للكثـير من الأحداث التاريخية والمناسبات الكبري التي شهدتها البلاد منذ عشرينيات القرن الماضي وحتي وقتنا الحاضر، حضر توقيع العقد عددًا من قيادات الهيئة والمدينة.

وتنفذ مدينة الإنتاج الإعلامي بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية ومن خـلال مـركز ترميم وإحياء التراث السينمائي الذي تـم إنشاؤه حديـثًا بالمدينة، تطوير وترمـيم أكــثر من 2500 فيلم تسجيلي مـــن تراث الهيئة المصـور وتحـويلها إلـى الـنظـام الديجيتال "4K"وهـو أعـلى مستـوى رقمـي مـوجـود فـي العـالـم حـاليـًا ممـا يتيـح الفرصـة للعـديـد مـن المـشـاهـدين ورواد المــواقـع الإلكـترونية للاطـلاع علـى هـــذا التــراث مـن خـلال شــبـكـة الإنــترنت وتطبيقات التواصل الحديثة.

يذكر أن مركز ترميم وإحياء التراث السينمائي بالمدينة يعد أكبر مركز ترميم من نوعه في الشرق الوسط كما يعد نقلة نوعية هامة في هذا التخصص في مصر ومن المنتظر أن يصبح هذا المشروع نواة هامة تساهم في تعظيم دور مدينة الإنتاج الإعلامي في الحفاظ علي التراث والكنوز المصورة القديمة التي تملكها مصر قبل أن يصيبها التلف أو القدم، وتولي إدارة المدينة أهمية كبيرة لهذا المركز الجديد من خلال تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال والتي تم استيرادها خصيصًا من ألمانيا إلى جانب استقدام الخبراء الأجانب المتخصصين لتدريب الفنيين والقائمين علي هذا المشروع بالمدينة، للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة في هذا الشأن.