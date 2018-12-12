محافظ القاهرة يعرض حلول مشكلات المرور في "محلية النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية، الأربعاء، عددًا من طلبات إحاطة مقدمة من النائب يسري الأسيوطي، بشأن إشكاليات الاختناق المروي بمنطقة عين شمس، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وتضمنت الطلبات العمل على إعادة تخطيط مداخل ومخارج دائرة قسم عين شمس لمواجهة الاختناق المروري بدائرة عين شمس، وتوسعة شارع جسر السويس من بداية ركسي إلى نادي النخيل بمنطقة العرب بدائرة عين شمس عن طريق إلغاء الجزيرة الوسطى للشارع وجعلها رصيفًا يتناسب عرضه مع عبور المشاة فقط، التأخير في تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية وتعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة.

وقال النائب يسري الأسيوطي، إن الاختناقات المرورية في عين شمس، في حاجة لحلول غير تقليدية للتغلب على إشكالياتها التي يعاني منها المواطن، مشيرا إلى أن المواطن في عين شمس لا يقل عن المواطن في مصر الجديدة، مؤكدًا أن المنطقة في حاجة لإعادة النظر بشأن الاختناق المروري.

وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إن حرصه على التواصل مع النواب، يأتي انطلاقا من أهمية المصلحة العامة التي يعمل الجميع في إطارها، موضحًا، ما تم طرحه بشأن توسعه طريق جسر السويس، من خلال نقل بعض المعوقات من هذا الطريق، ولكن ما أُثير بشأن الجزيرة الوسطى سيتم دراسته بشكل دقيق مع الحفاظ على المكون الخضري، لأن هذا لا يجوز تجاوزه إطلاقا.

وأكد المحافظ، أن كل الجزر الوسطى بطرق محافظة القاهرة في حاجة لإعادة النظر، لأن الازدحام المروري يؤثر بالسلب على السير في الطرق، ويعطل المصالح، مشيرا إلى أن إعادة النظر في هذه الجزر سيتم مع الحفاظ على المكون الخضري لها، قائلا: "الجزيرة الوسطى في جسر السويس سيتم إعادة النظر بشأنها مع الحفاظ علي البقعة الخضراء".

وبشأن الاختناقات المرورية والتأخير في تركيب الكاميرات والخدمات المرورية قال المحافظ: "يتم العمل للتغلب علي هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة وسيتم التنفيذ في مواجهة هذه الإشكاليات على الفور".

من ناحيته قال اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن الإدارة لديها دراسة كاملة بشأن الأوضاع المرورية بمنطقة عين شمس، ويتم العمل تدرجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، متضمنة رفع الكفاءة والإنارة للطرق وإشكاليات الجزر الوسطي، واقتراحات الإشارات والخدمات المرورية، مؤكدا أنها تتضمن حلولًا عاجلة وحلولًا بعيده المدى. قائلا: "بعض المناطق في عين شمس عاملة صداع مروري ويتم التغلب عليها تدريجيا".