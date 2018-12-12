لأول مرة.. اختبار إلكتروني لأطباء الدراسات العليا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٥ م

نقابة الأطباء

أعلنت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن إجراء أول امتحان إلكتروني موحد للأطباء في مختلف محافظات الجمهورية إلكترونياً، بما يوازي الخبرات العالمية في إجراء الامتحانات إلكترونيا، بما يدعم قياس مستوى الطبيب في البرنامج التدريبي الذي يخضع له، ولا يكلفه مجهود وعناء الانتقال لإجراء الاختبار، وقال الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن "لاختبار تم "أون لاين"، للأطباء المتدربين في الشهادة المهنية الجديدة للأطباء، المعروفة باسم "البورد المصري".

وأضاف سليمان، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن هيئة التدريب حرصت على إجراء الامتحانات في أسرع وقت ممكن استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة بدء نشاط الهيئة بالتدريب المستمر للأطباء، موضحا أن الأطباء الخاضعين للتدريب كانوا من تخصص الأطفال، وأن التدريب تم في سهولة ويسر، إذ أن الهيئة تعمل على