لأول مرة.. اختبار إلكتروني لأطباء الدراسات العليا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٥ م
نقابة الأطباء
أعلنت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن إجراء أول امتحان إلكتروني موحد للأطباء في مختلف محافظات الجمهورية إلكترونياً، بما يوازي الخبرات العالمية في إجراء الامتحانات إلكترونيا، بما يدعم قياس مستوى الطبيب في البرنامج التدريبي الذي يخضع له، ولا يكلفه مجهود وعناء الانتقال لإجراء الاختبار، وقال الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن "لاختبار تم "أون لاين"، للأطباء المتدربين في الشهادة المهنية الجديدة للأطباء، المعروفة باسم "البورد المصري".
وأضاف سليمان، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن هيئة التدريب حرصت على إجراء الامتحانات في أسرع وقت ممكن استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة بدء نشاط الهيئة بالتدريب المستمر للأطباء، موضحا أن الأطباء الخاضعين للتدريب كانوا من تخصص الأطفال، وأن التدريب تم في سهولة ويسر، إذ أن الهيئة تعمل على
وأضاف سليمان، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن هيئة التدريب حرصت على إجراء الامتحانات في أسرع وقت ممكن استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة بدء نشاط الهيئة بالتدريب المستمر للأطباء، موضحا أن الأطباء الخاضعين للتدريب كانوا من تخصص الأطفال، وأن التدريب تم في سهولة ويسر، إذ أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة الأطباء علميا وعمليا، بما يعود بالنفع على الطبيب والمريض على حداً سواء.
واعتبر مصطفى الهدهد رئيس لجنة البورد المصري للأطفال ورئيس قسم طب الأطفال في جامعة عين شمس، أن إجراء الاختبار "أون لاين" تجربة فريدة من نوعها تتيح إجراء امتحان موحد لأطباء الدراسات العليا على مستوى الجمهورية والتدريب على رأس العمل وهو النظام التعليمي المعمول به لطلاب الدراسات العليا عالميا، وتسعى هيئة التدريب بتنفيذه في كل أنشطتها التدريبة في المرحلة المقبلة.
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