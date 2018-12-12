انت الان تتابع 15 ديسمبر.. نظر رد محكمة «إهانة القضاء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢١ م
حددت، اليوم الأربعاء، الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 من ديسمبر الجاري، لنظر طلب المقدم من المحامي منتصر الزيات وآخرين، لهيئة المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء"، والتي يحاكم فيها إلى جانب الزيات كل من الصحفي عبد الحليم قنديل، والبرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري.
استند فريق الدفاع في طلب رد المحكمة، إلى سابقة إصدار ذات الهيئة حكما قضائيا بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات، بما يعني أنها فصلت في الدعوى بعدما كونت رأى وعقيدة تجاه المتهمين، وكانوا ينتظرون أن يتنحى القاضي عن نظر الدعوى. قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في ديسمبر 2017، بحبس محمد
استند فريق الدفاع في طلب رد المحكمة، إلى سابقة إصدار ذات الهيئة حكما قضائيا بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات، بما يعني أنها فصلت في الدعوى بعدما كونت رأى وعقيدة تجاه المتهمين، وكانوا ينتظرون أن يتنحى القاضي عن نظر الدعوى.
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في ديسمبر 2017، بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، كما قضت بتغريم الإعلامي توفيق عكاشة والناشط السياسي عمرو حمزاوي، والناشط علاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني.
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