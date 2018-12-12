انت الان تتابع الوكيل: إنشاء غرفة إفريقية روسية فبراير 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ م

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر بادرت بمد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات في العالم، بإنشاء غرف إفريقية مشتركة، مع الصين واليابان وكوريا والدول العربية، وذلك من أجل تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها قارتنا الإفريقية، لافتا إلى أن موعد إنشاء غرفة إفريقية روسية سيكون أثناء ملتقى مصر الرابع للاستثمار في 9 فبراير القادم بالقاهرة، والذي يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية والمتوسطية.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال الملتقى الروسي الإفريقي اليوم أن الأرقام تشير لفرص واعدة فى الاستثمار الروسى الإفريقى، فإفريقيا ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم. اقرأ