الوكيل: إنشاء غرفة إفريقية روسية فبراير 2019

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ م
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر بادرت بمد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات في العالم، بإنشاء غرف إفريقية مشتركة، مع الصين واليابان وكوريا والدول العربية، وذلك من أجل تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها قارتنا الإفريقية، لافتا إلى أن موعد إنشاء غرفة إفريقية روسية سيكون أثناء ملتقى مصر الرابع للاستثمار في 9 فبراير القادم بالقاهرة، والذي يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية والمتوسطية.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال الملتقى الروسي الإفريقي اليوم أن الأرقام تشير لفرص واعدة فى الاستثمار الروسى الإفريقى، فإفريقيا ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم. اقرأ
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال الملتقى الروسي الإفريقي اليوم أن الأرقام تشير لفرص واعدة فى الاستثمار الروسى الإفريقى، فإفريقيا ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم.
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وأكد الوكيل أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى نحو 1,8 مليار مستهلك بمناطق التجارة الحرة التى تم إنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبى، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلى تتراوح بين 35% و45% فقط.
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