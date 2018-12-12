انت الان تتابع صدى إسقاط محمد صلاح لنابولي.. غضب واعتذار ورقم مميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حقق ليفربول مراده وتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه مساء الثلاثاء على ضيفه نابولي بهدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة

قاد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز المثير على ضيفه نابولي الإيطالي (1-0)، على استاد أنفيلد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من تسديدة خدعت الحارس ومرت من بين قدميه، ليرفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط، ليتأهل وصيفا عن المجموعة، متفوقا على نابولي، صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف المسجلة، بعد التساوي في المواجهات المباشرة، وكذلك فارق الأهداف، فيما خطف سان جيرمان صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.

محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 9 في مباراته التاسعة على ملعب أنفيلد، في دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه للريدز، وبات الفرعون المصري، ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بمعقل الريدز في المسابقة، بعد ستيفن جيرارد صاحب الـ14 هدفا، وفقا لما ذكره موقع "سكواكا". وحرص صلاح، على تلبية طلب طفلة متواجدة في ملعب "أنفيلد

محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 9 في مباراته التاسعة على ملعب أنفيلد، في دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه للريدز، وبات الفرعون المصري، ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بمعقل الريدز في المسابقة، بعد ستيفن جيرارد صاحب الـ14 هدفا، وفقا لما ذكره موقع "سكواكا".

وحرص صلاح، على تلبية طلب طفلة متواجدة في ملعب "أنفيلد روود"، عقب قيادة الريدز للإطاحة بنابولي، وذهب صلاح للطفلة، التي رفعت لافتة مكتوب عليها "أريد قميصك يا صلاح"، ليعطيها قميصه وسط هتافات جماهير ليفربول، التي رددت أغنية "الملك المصري" الشهيرة لهداف الدوري الإنجليزي.

ورغم عودة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم السابق، إلى مستواه المعهود، وتأهل "الريدز" إلى ثمن نهائي المسابقة "ذات الأذنين"، إلا أن صلاح أثار حيرة جماهير الليفر، وقال موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إنَّ جماهير ليفربول ليست سعيدة؛ لأنَّ صلاح رفض الاحتفال بتسجيله هدف الفوز في مرمى شباك نابولي، وأضاف أنَّ جماهير "الريدز" تريد من صلاح، وباقي اللاعبين الاستمتاع باللحظة، والاحتفال بتسجيل الأهداف.

وأشار موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى أن مشجعي ليفربول، أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تتساءل عن سر رفض النجم المصري الاحتفال بتسجيل الأهداف، وغرَّد مشجع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متسائلاً: "لماذا لم يعد صلاح يحتفل بتسجيل الأهداف؟"، فيما أوضح مشجع آخر أن "صلاح لا يحب حقًا الاحتفال بتسجيل الأهداف".

أما مشجع آخر فغرد يقول "شخص ما يفسر لي هذا صلاح سجل هاتريك في مرمى بورتموت... وسجل في مرمى نابولي ولا يحتفل"، وتابع آخر قائلاً "عدم احتفال صلاح بتسجل الأهداف بدأ يُقلقني. ماذا يحدث؟"، في حين طالبت مشجعة للفريق الإنجليزي من صلاح الاحتفال، وقالت "من فضلك احتفل فأهدافك تجعلنا نشعر بسعادة أكبر"، وغرد مشجع آخر "ربما لا يحتفل صلاح بتسجيل الأهداف لكنه سعيد في قرارة نفسه. المهم أنه يحرز الأهداف".

وحلل اللاعب السابق في ليفربول، لويس جارسيا، عدم احتفال محمد صلاح، بعد الهدف الذي سجله للريدز، في مرمى نابولي، وفي الاستوديو التحليلي لقناة BT Sport البريطانية، سأل جاري لينكر، لويس جارسيا وريو فرديناند، عن سبب عدم ابتسام صلاح بعد الهدف.

وقال جارسيا في رده على السؤال: "أعتقد أنه لا يشعر بنفس شعور الموسم الماضي، حيث كان كل شيء أكثر سهولة، ولكن هذا العام هو يصارع ويقاتل، وكان لديه الكثير من الفرص لكنه لم يسجل الكثير من الأهداف. ربما يحاول إثبات نفسه. أعتقد أنه ظهر بصورة جيدة أمام نابولي".

أما مدافع مانشستر يونايتد السابق، فتحدث عن مركز صلاح، وتجنب الحديث عن عدم ابتسامه، وقال: "أعتقد أن اللعب على الرواق الأيمن أفضل بالنسبة له. لديه حرية أكبر هناك ولا تتم مراقبته بمدافعين. أشعر أنه يكون أكثر حرصًا عندما يلعب في هذا المكان".

من جانبه أبدى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سعادته البالغة ببلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال، وقال كلوب، في تصريحات لقناة بي تي عقب اللقاء "يا لها من مباراة، لا أعتقد أنه يوجد مدرب فخور بلاعبيه أكثر مني الآن، لقد نجحنا في إظهار الوجه الحقيقي لليفربول أمام نابولي، بعد الخسارة على ملعبهم في الوقت القاتل، ويويفا أعتقد أنه يمكن استكمال البطولة القارية بدون ليفربول، فزنا اليوم عن جدارة واستحقاق، مما منحنا تذكرة العبور لثمن النهائي رفقة باريس سان جيرمان".

وأضاف كلوب: "لاعبو ليفربول قدموا مباراة رائعة، ضغطنا على نابولي، الخصم لم يكن لديه طريقة واضحة لإيقافنا، ومحمد صلاح أحرز هدفًا لا يُصدق، ليس لدي فكرة كيف تصدى حارسنا أليسون باكير للكرة الأخيرة، وكان بإمكاننا أن نسجل عددا أكبر من الأهداف في شباك الفريق الإيطالي".

فيما أكد جيمس ميلنر، قائد ليفربول، أن فريقه استحق الفوز على نابولي، وقال ميلنر في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي": "كانت مباراة صعبة علينا، لأنهم فريق قوي، لكن نحن قدمنا أداءً مميزا، وكنا نعرف أن طريقنا للفوز كان بالدفاع بطريقة جيدة، وهو ما حدث بتقديمنا أداء دفاعي رائع".

وانهال ميلنر بالإشادة على محمد صلاح، وقال: "هدف صلاح أنقذنا، هو لاعب من الطراز العالمي، وهو ساعدنا، وفعل ذلك لنا مجددا".

فيما عبر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، عن أسفه بعد الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا، وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "نحن بحاجة إلى قبول ذلك، نأسف لما حدث، كانت لدينا فرص للعبور لكننا لم نفعل أي شيء مختلف عن التوقعات".

وأضاف أنشيلوتي: "كنا قريبين ونشعر بالمرارة، لكن سنستغل هذا الإحباط في الدوري الأوروبي رغم أنه أقل أهمية من دوري أبطال أوروبا، ودي ماريا سجل أمامنا في الوقت بدل الضائع (في مباراة سان جيرمان)، لكننا أيضًا سجلنا في الوقت الضائع ضد ليفربول، لقد فعلنا ما يجب علينا فعله، قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة من مرحلة المجموعات وهذا بالفعل نوع من الفوز".

وبسؤاله عن فرص ميليك الضائعة أمام ليفربول، صرح أنشيلوتي: "لقد أوقف الكرة بشكل جيد، ليس لديه ما أقوله للاعبين، لقد فعلوا كل ما أردت، وبصراحة، لقد فعلنا كل ما في وسعنا، نحن نأسف ونتحمس ونتحفز، سنستغل هذا الدافع في اليوروبا ليج".

من جانبه اعتذر الدولي الجزائري، فوزي غلام، لجماهير نادي نابولي، عقب الإقصاء من منافسات دوري أبطال أوروبا، كما وعد الظهير الأيسر لنادي نابولي، جماهير الفريق، بالتدارك في منافسة الدوري الأوروبي.

وقال في تصريحات لسكاي سبورت: "لم نكن محظوظين بعد أن قدمنا مباريات كبيرة في دور المجموعات، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا تقبل الخسارة، ونعتذر كثيرا لجماهير نابولي، لكننا نعدهم بالتدارك في الدوري الأوروبي".

وبخصوص مواجهة ليفربول، أوضح الدولي الجزائري: "المباراة لم تكن سهلة والنسق فيها كان عاليا، والأمور ازدادت صعوبة بعدما تلقينا الهدف".

بينما اعترف كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، وقال إن فريقه الإيطالي كان يخشى مواجهة ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا، وقال كوليبالي، في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو "كانت مباراة مهمة، كنا نعرف أن عليهم الفوز، كان بإمكاننا تجنب الهدف".

وتابع كاليدو كوليبالي: "الأمور ذهبت بشكل مختلف، يجب علينا بذل قصارى جهدنا في منافسات الدوري الأوروبي، وربما وبدون وعي، كنا نخشى ليفربول، لأننا نعرف أنهم أقوياء للغاية، وليس من السهل اللعب ضدهم".

ونوه المدافع السنغالي حديثه بقوله: "لدينا تشكيلة قوية من اللاعبين، كان التعادل كافيًا أمام ليفربول، لكننا خسرنا اللقاء.. إنها ليلة حزينة، الأمر المؤكد أن لدينا فرصة للفوز بشيء ما".

وانتقل نابولي للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف باريس سان جيرمان وليفربول، فيما وسيعرف وصيف البطل في الموسم الماضي، هوية منافسه في دور الـ 16، عند إجراء القرعة الإثنين المقبل.