«بسبب التواطؤ».. ضبط 3 مسؤولين بمجلس مدينة طلخا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٣ م
تمكن رجال مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 من مسئولي مجلس مدينة طلخا بالدقهلية، بسبب التواطؤ مع بعض مالكي العقارات وتمكينهم من بناء عقارات دون ترخيص، وكانت متابعة مباحث الأموال العامة قد رصدت وجود بعض التعديات على الأراضى بمدينة طلخا بالمحافظة، نتيجة قيام عدد من مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية «بدون ترخيص» وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.
وتبين لمباحث الأموال العامة قيام 3 فنيين هندسيين بالمجلس، خلال الفترة من عام 2012/ 2015، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع 3 مواطنين صادر لهم ترخيص ببناء بدروم وأرضي، و11 طابقًا علويًا وخدمات، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفتهم شروط الترخيص والرسومات الهندسية بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى
وتمكنت مباحث الأموال العامة من الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وضبط المتحري عنهم الذين اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع.
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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