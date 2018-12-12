الاتحاد الإفريقي: الانتهاء من إعادة الهيكلة في 2021

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤١ م
زعماء دول الاتحاد الإفريقي
قال ألبرت موشانجا مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إنه بنهاية عام 2021 سيتم الانتهاء من إعادة الهيكلة الكاملة في الاتحاد الأفريقي، ما يؤدي إلى تحسين العمل داخل القارة الأفريقية على مستوى المفوضين، مضيفا أنه تم تقليص عدد المفوضين من 10 إلى 8 مفوضين، بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أنه تم ترقية بعض كبار المفوضين إلى مناصب الوزراء منهم كبير مفوضي نامبيا، جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، بالمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري.
وأشار موشانجا إلى أننا في ظل الجهود الحثيثة لتسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية (الكوميسا، السادك، تجمع شرق إفريقيا) فإنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها في عام واحد بدلا من 5 أعوام، وذلك من أجل استغلال كافة إمكانيات التجارة في القارة الإفريقية، مؤكدا على ضرورة إنشاء الأسواق الإفريقية المشتركة
وأضاف أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية لن تكتمل إلا بوجود السوق الموحد وحماية الأفراد والحق في الانتقال وحماية التنافسية والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، كما طالب بضرورة الانتهاء من مشروع خارطة طريق التجارة الإفريقية نهاية الشهر الجاري.
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