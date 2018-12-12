زور شهادة البكالوريوس.. إحالة طبيب للمحاكمة العاجلة

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المتهم اشترك مع مسئولة الحاسب الآلي في تزوير شهادة بكالوريوس الطب والجراحة.. مدير شئون الطلبة وقع على الشهادة وبيان الدرجات بالخانتين المخصصتين لإدارة الخريجين.

تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ م

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب مقيم بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف للمحاكة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تزوير شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وبيان درجات المواد، كما أمرت بإحالة كل من مسئول الحاسب الآلي بإدارة شئون الخريجين بكلية الطب جامعة المنيا، ومدير شئون الطلبة والخريجين بكلية الطب جامعة المنيا لمجلس التأديب بجامعة المنيا وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، لاشتراكهما في تزوير شهادة بكالوريوس الطب وبيان درجات المواد الخاصة بالمتهم الأول المنسوب صدورهما لكلية الطب واستعمالهما فيما زورا من أجله.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن النيابة الإدارية تلقت بلاغ مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة، بشأن قيام طبيب بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم للجنة المذكورة شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وكذا بيان درجاته خلال المراحل الدراسية منسوب

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن النيابة الإدارية تلقت بلاغ مدير عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة، بشأن قيام طبيب بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم للجنة المذكورة شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وكذا بيان درجاته خلال المراحل الدراسية منسوب صدورهما لكلية الطب جامعة المنيا متضمنين بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد الالتحاق بالزمالة المصرية، وباستعلام اللجنة المذكورة من كلية الطب جامعة المنيا عن مدى صحة شهادة البكالوريوس المقدمة من الطبيب المذكور وكذا بيان الدرجات، أفادت الكلية المذكورة بمخالفتهما للحقيقة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بالاشترك مع مسئولة الحاسب الآلي بإدارة شئون الخريجين بكلية الطب جامعة المنيا في تزوير شهادة بكالوريوس الطب والجراحة، وبيان درجات المواد المنسوب صدورهما لكلية الطب جامعة المنيا، وذلك بتعديل التقدير والنسبة المئوية بشهادة التخرج، إذ تضمنت أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة تقدير عام جيد جدا بنسبة مئوية 83% رغم حصوله على تقدير عام جيد بنسبة مئوية 72.16% وتضمن بيان درجات المواد حصوله على تقدير ممتاز في أمراض النساء والتوليد رغم أن تقديره في تلك المادة جيد جدًا واستعماله لتلك الشهادة والبيان المزورين بأن قدمهما إلى المختصين باللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة بغرض الالتحاق بالزمالة المصرية للنساء والتوليد دفعة يونيو 2017، إذ أن الشروط المطلوبة للالتحاق بالزمالة تتمثل في اختيار الأعلى تقديرا.

كما ثبت بالتحقيقات قيام مدير شئون الطلبة والخريجين بكلية الطب جامعة المنيا بالتوقيع على الشهادة وبيان الدرجات بالخانتين المخصصتين لإدارة الخريجين بالكلية وسجل الكلية، رغم تضمينهما بيانات مخالفة للحقيقة ومغايرة لما هو ثابت بسجلات الكلية، وذلك بعد استخراجهما من قبل المختصة بجهاز الحاسب الآلي بالكلية، إذ كان يتعين عليه مراجعة هذه الشهادات من واقع سجل الخريجين ودفتر التقديرات قبل التوقيع عليهما بحسبان أن ذلك مما يدخل في صميم اختصاصه.

كما تم إلغاء قيد الطبيب المذكور بالزمالة المصرية، وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة، وإحالة المتهمين الثاني والثالث لمجلس تأديب جامعة المنيا وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وكانت النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، قررت في وقت سابق، إحالة طبيب بمستشفى أبو حماد العام، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انضمامه لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، وتلقت النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، بلاغًا من مديرية الصحة بالشرقية، يفيد انضمام «السيد.ح.م»، استشاري نساء وتوليد بمستشفى أبو حماد العام، لجماعة الإخوان الإرهابية، وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، فضلا عن المشاركة في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة. (التفاصيل)