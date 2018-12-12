انت الان تتابع فرنسا: لم نتأكد من وجود دافع إرهابي بهجوم ستراسبورج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٢ ص

هجوم ستراسبورج

قال وزير الدولة الفرنسي للشئون الداخلية لوران نونيز، اليوم الأربعاء، إن المشتبه في تنفيذه هجوم الليلة الماضية بمدينة "ستراسبورج" معروف لدى الشرطة ، إلا أنه لا يمكن تأكيد وجود دوافع إرهابية وراء هذا الشخص، ذكرت النبأ شبكة "يورونيوز" الأوروبية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد، ويبلغ منفذ الهجوم 29 عاما، وكان مدرجا على قائمة المراقبة لأفراد يتم تصنيفهم على أنهم يشكلون تهديدا جديا للأمن القومي، فيما أسفر الهجوم الذي وقع بالقرب من سوق للكريسماس في مدينة "ستراسبورج" التي تقع شرق فرنسا عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

وداهمت الشرطة الفرنسية مقر سكن منفذ الهجوم الذي شهدته مدينة «ستراسبورج» الفرنسية الليلة الماضية، واعتقلت 3 أشخاص في إطار التحقيقات، وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية أعلنت أن منفذ الهجوم تورط في ارتكاب جرائم جنائية في فرنسا وألمانيا وقضى فترة العقوبة، كما أنه يشتبه