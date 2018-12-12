دورات تنمية بشرية ومنافذ للسلع المخفضة بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٦ ص

أرشيفية

بأسعار مخفضة، لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة، أطلق أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، عدة منافذ لبيع الدواجن والسلع التموينية، بمنطقة 15 مايو بحلوان، وذلك بمشاركة بعض قيادات الحزب بالمحافظة.. وقامت أمانة الحزب بالإسكندرية بأعمال رفع كفاءة وتمهيد وتجميل شارع أحمد محسن بمنطقة المنتزة في إطار تفعيل مشاركة شباب الحزب في العمل التطوعي والخدمي بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، واضطلعت أمانة الحزب بالدقهلية بإطلاق عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بقرية ميت العامل بأجا.

واضطلع أمين الحزب بمحافظة الشرقية، بإطلاق مبادرة لرفع كفاءة العديد من مدارس المحافظة، حيث تم توفير 300 مقعد دراسي لطلاب مدرسة أبوشوشة الإبتدائية، بالإضافة إلى القيام بأعمال تطوير وإنارة عدد من الطرق الرئيسية بمدينة بلبيس. وأطلقت أمانة الحزب بالإسماعيلية منافذ متحركة لبيع الفواكة والخضروات بأسعار مخفضة،