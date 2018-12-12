انت الان تتابع أزمة الأوسكار.. هل يخرج الحفل القادم بدون مذيع؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٦ ص

أوسكار

يواجه المنظمون لحفل الأوسكار في دورته الـ91 أزمة كبيرة بعد انسحاب الممثل الكوميدي كيفن هارت من تقديم الحفل، في أعقاب ظهور تعليقات عنصرية منه ضد المثلية والمثليين تركت الجمهور في حالة غضب من الممثل ومن اللجنة، فما كان منه إلا أن قدم اعتذاره عن تقديم الحفل، بينما اللجنة ذاتها في حيرة شديد لإيجاد بديل للكوميديان في الحفل الذي سيقام في فبراير القادم، وبين طرح الجمهور بدائل كثيرة لممثلين ومذيعين سبق وقدموا الأوسكار ونالوا الإعجاب وعلى رأسهم إيلين ديجينريس، يبدو أن الأوسكار قررت أن تترك الحفل بدون مذيع!

وبحسب موقع Indie Wire الأمريكي، فإن الأوسكار ولأول مرة لم يضع في حسبانه بديلا للممثل كيفن هارت خلال اختياره لتقديم الحفل، فقد وقع الاختيار عليه كونه ممثلا مثيرا للجدل وللأسف كان هذا السبب وراء انسحابه، أما في حالة لجوء اللجنة للخيار الآمن كما حدث باختيارها المذيع جيمي كيميل لتقديم أوسكار 2018، فهناك