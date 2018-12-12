الان تتابع الشرطة الألمانية تراقب المعابر الحدودية مع فرنسا بعد هجوم ستراسبورغ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:

تراقب الشرطة الاتحادية في ألمانيا حاليا عددا من المعابر الحدودية مع فرنسا، بعد الهجوم الإرهابي في مدينة ستراسبورغ.

وقال متحدث باسم الشرطة، صباح اليوم، إن “الشرطة تراقب المعابر الحدودية في مدن كيل، وإفتسهايم، وبرايزاخ، ورايناو”.

موضحا أنه سيتعين على المسافرين من ألمانيا إلى فرنسا عن طريق هذه المعابر، الانتظار لمدة قد تصل إلى 90 دقيقة، مضيفا أنه لم تتضح بعد المدة التي ستستمر فيها الرقابة على المعابر، وتابع “متوقفون على زملائنا في فرنسا، طالما أن الوضع لم ينته بعد، سنواصل الرقابة على المعابر”.

وذكر المتحدث أن الرقابة الحدودية مع فرنسا لا تقتصر فقط على الطرق، بل تشمل أيضا النقل العام، مثل “ترام دي” العابر للحدود، والذي أغلق خطه بالكامل ليلة أمس الثلاثاء، قبل استئناف حركته.

وبينت الشرطة أنها تراقب أيضا جسر المشاة وراكبي الدراجات “باسريل دي دو ريف” الذي يربط مدينة كيل الألمانية بستراسبورغ الفرنسية.