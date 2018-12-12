الان تتابع إخلاء مقر “فيسبوك” في ولاية كاليفورنيا بسبب تهديد بوجود قنبلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أخلت الشرطة الأمريكية مقر شركتى فيسبوك وانستجرام، فى ولاية كاليفورنيا، بعد تلقيهما تقارير عن تهديد بوجود قنبلة. ونقل موقع KVAL News الأمريكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بثا مباشرا لعملية إخلاء مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال الموقع إن هناك تحقيقا يجرى حول تلقى شركة فيسبوك تهديدا بوجود قنبلة فى مقرها بولاية كاليفورنيا. وقال متحدث باسم الشركة، فى بيان أرسله بالبريد الإلكترونى إلى “رويترز”، إن مؤسسة فيسبوك تنظر فى تهديد بوجود قنبلة فى مقرها الرئيسى فى مينلو بارك، بولاية كاليفورنيا، وأضاف أنه تم إخلاء عدد قليل من المباني وأن الجميع فى أمان.

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