الان تتابع قبل التصويت حاسم.. وزير الدفاع البريطاني يعلنها: أساند ماي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:
أعلن وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، دعمه لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي تواجه، اليوم، اقتراعا بسحب الثقة عنها، كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم.
وكان السير جرهام برادي رئيس لجنة تمثل الأعضاء المحافظين بمجلس العموم البريطاني، أعلن أنه سيتم اليوم إجراء اقتراع بسحب الثقة عن رئيسة حزب المحافظين الحاكم تيريزا ماي، ويشارك في الاقتراع الأعضاء كافة.
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