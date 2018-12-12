ترامب يكشف عن موقف الشعب بعد عزله من المنصب

وأضاف ترامب- فى تصريحات صحفية بثتها مجلة "بولتيكو" الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أنه غير قلق من احتمال حجب الثقة عنه.. معربا عن اعتقاده بأن الشعب الأمريكى سيثور على مثل هذا القرار.
وذكرت المجلة أن ترامب "تجاهل" ادعاءات المدعين الفيدراليين بأنه حرض محاميه الخاص آنذاك مايكل كوهين لإسكات نساء زعمن إنهن ارتبطن بعلاقات جنسية مع ترامب، الأمر الذى يخالف القانون الفيدرالى للحملات الانتخابية.
وكان مدعون فيدراليون فى المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك قد كشفوا، الجمعة الماضية، المزيد من تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد كوهين، إذ قالوا أن كوهين قام بمقاضاة ممثلتى الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز وكارين مكدوجال، خلال الفترة الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية، بتنسيق من ترامب وتوجيهه. الأمر الذى إذا ثُبتت صحته سيعنى اتهام ترامب بارتكاب جناية.
ومن جانبهم قال خبراء قانونيون أن هذا الأمر غير مُحتمل طالما بقى ترامب فى منصبه.
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