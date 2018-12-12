مبعوث التحالف الدولى: باقون فى سوريا لضمان الحفاظ على المكاسب ضد داعش

أكد بريت ماكغورك المبعوث الأمريكى للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة باقية فى سوريا حتى تشكيل قوات أمن داخلى فى هذا البلد، مضيفا أن بقاء القوات يهدف لضمان الحفاظ على المكاسب ضد داعش، وهدفنا العسكرى هو هزيمة دائمة للتنظيم.

وقال ماكغورك ـ فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) ـ " أن استخدام مسلحى التنظيم أحزمة ناسفة مع زرع مواد متفجرة يدوية الصنع، آخر عملية القضاء النهائى على التنظيم فى سوريا".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضى تدريبها لـ 8 آلاف مسلح وأنها تعتزم مواصلة برامج التدريب لتأهيل نحو 40 ألفا من أجل التحكم فى المناطق التى تم طرد تنظيم داعش منها.