مجلس التعاون الخليجي يُصدر بيان بشأن هجوم "ستراسبورج" بفرنسا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة الهجوم المسلح الذي وقع أمس الثلاثاء، في أحد أسواق مدينة ستراسبورج الفرنسية، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء، ووصفه بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية.

وأعرب الأمين العام، في بيان له اليوم الأربعاء، عن استنكاره لهذه الجريمة المروعة، معربًا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين في إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، فجر اليوم الأربعاء، أن الحكومة رفعت مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب الهجوم الإرهابي، وحددت الشرطة أن المشتبه به هو شريف شيخات، ويبلغ من العمر 29 عامًا.

