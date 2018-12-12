سياج تطالب النيابة بسرعة إحالة المتهم باغتصاب طفلة حتى الموت إلى القضاء

طالب منظمة سياج لحماية الطفولة، نيابة محافظة حجة التوجيه بسرعة استكمال التحقيق مع المتهم بجريمة اغتصاب الطفلة (إيناس علان ذات ال12 خريفا حتى الموت) وإحالته إلى المحكمة المختصة وباجراءات مستعجلة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون.

وذكرت المنظمة في رسالة الى رئيس نيابة المحافظة القاضي عبدالله العلفي" ولكوننا شريكا في دعم جهود القضاء لتحقيق العدالة وحماية الطفولة؛ نرجو من فضيلتكم التوجيه باستكمال التحقيق في الجريمة واحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وباجراءات مستعجلة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون نظرا لفداحة وهول الجريمة؛ وبما يكفل حفظ حق أسرة الضحية والمجتمع؛ وعدم افلات الجناة من العقاب وكاجراء احترازي من تكرارها.

وفي حين تشكر (SEYAJ) أجهزة الأمن بالمحافظة على جهودهم في القبض على المتهم فإن الجريمة التي وقعت اواخر اغسطس الماضي لم تصل حتى الان الى القضاء.

وكانت الطفلة إيناس حسن علان مهدي 12 عاماً تعرضت لاغتصاب حتى الموت في مديرية بنى قيس.

وعقب العثور عليى جثتها أبلغ السكان الجهات الأمنية في المديرية الا أنها تجاهلت البلاغ ولم تحرك ساكناً".

وطالبت المصادر الأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة البحث الجناة وتقديمهم للعدالة وتنفيذ الحكم العاجل العادل بحق الجناة. وأثارة الحادثة موجة رعب وخوف في صفوف الأهالي من هذه الجريمة الوحشية.