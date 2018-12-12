مسؤل فرنسي يرجح فرار المتهم في هجوم ستراسبورج لألمانيا

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رجح وزير الدولة الفرنسي للشئون الداخلية، لوران نونيز، أن يكون المشتبه في تنفيذه هجوم الليلة الماضية بمدينة ستراسبورج، قد فر إلى ألمانيا

وأكد الوزير، ان المشتبه في تنفيذ الهجوم معروف لدى الشرطة.. إلا أنه لا يمكن تأكيد وجود دوافع إرهابية وراء هذا الشخص.

ونفى نونيز، التقارير التي أفادت بدخول الشرطة الفرنسية كاتدرائية المدينة الشهيرة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن البحث عن منفذ المهاجم يتطور باستمرار.

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