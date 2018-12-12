تصويت على سحب الثقة من رئيسة وزراء بريطانيا

رويترز

توصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها اليوم/ الأربعاء.

وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

وأضاف أن اقتراعا سيجرى في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

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