شكرا لقرائتكم أردوغان يعلن بدء عمليات عسكرية في شرق الفرات خلال يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، اليوم الأربعاء، عن بدء #عمليات_عسكرية في #شرق_الفرات خلال يومين.
وأوضح أردوغان قائلا: "عملياتنا لا تستهدف الجنود الأميركيين في شرق الفرات"، مضيفا أن بلاده مصرة على جعل هذه المنطقة آمنة ويمكن العيش فيها.
وقال أردوغان إنه سيتيح إمكانية تعاون بناء مع الولايات المتحدة.
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