شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء اجتماع "محلية البرلمان" لمناقشة 8 طلبات إحاطة بحضور محافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الأول، 4 طلبات إحاطة، الأول: بشأن إعادة تخطيط مداخل ومخارج دائرة قسم عين شمس لمواجهة الاختناق المرورى بدائرة عين شمس، والثاني: بشأن توسعة شارع جسر السويس من بداية روكسى إلى نادى النخيل بمنطقة العرب بدائرة عين شمس عن طريق إلغاء الجزيرة الوسطى للشارع وجعلها رصيفاً يتناسب عرضه مع عبور المشاة فقط، والثالث: بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضى الدولة بمنطقة عين شمس، والرابع: بشأن التأخر فى تركيب الكاميرات والإشارات الضوئية وتعيين الخدمات المرورية داخل المحاور والشوارع الرئيسية بدائرة عين شمس وتزويدها باللافتات الإرشادية اللازمة.

وفى الاجتماعين الثانى والثالث، تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن معاناة منطقة الأزهر من مشاكل (الشكل العمراني، القمامة، الأسواق العشوائية والتكدس المروري)، وطلب إحاطة بشأن عدم البدء فى تنفيذ الأعمال اللازمة لإنشاء كوبرى مشاة بمنطقة مترو غمرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن عدم نقل وتطوير عشش المهاجرين وترعة البرلنت بالعصارة بحى المرج، بالإضافة إلى عدم توفير وحدات سكنية بديلة لهم بمساكن أهالين والمحروسة بحى السلام، وطلب إحاطة بشأن عدم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة المنيل القديم وعدم تسليم الشقق لمستحقيها على الرغم من توقيع برتوكول بين هيئة الأوقاف ووزارة الإسكان.