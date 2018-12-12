قوى الامن: فيديو الاعتداء على امرأة بالضرب امام مصعد كهربائي برومانيا وليس ببيروت

علقت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ على فيديو انتشر عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ يظهر اعتداء أحد الاشخاص على امرأة بالضرب والسرقة امام مصعد كهربائي، وأن هذه الحادثة حصلت في ​بيروت​، موضحةً أن "الحادثة حصلت في ألبا يوليا-رومانيا".

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