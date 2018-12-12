مبيعات شركة "هيرو" في مصر تتخطى مليار جنيه في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر رمضان:

قال محمود بزان، الرئيس الإقليمي لشركة هيرو للشرق الأوسط، إن مبيعات الشركة في مصر خلال العام الجاري تخطت المليار جنيه حتى الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن مبيعات الشركة في 2018 من المتوقع أن تصل إلى حوالي 1.2 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه العام الماضي.

وأشار إلى أن الشركة تصدر حوالي 40% من منتجاتها التي تصنعها في مصنعها بالقليوبية، إلى نحو 40 دولة في المنطقة العربية وإفريقيا وأمريكا واليابان.

وقال إن الشركة استثمرت في مصنعها حوالي 40 مليون دولار منذ استحواذها على مصنع فيتراك في عام 2002.

وأضاف أن الشركة تستثمر حوالي 1.5 مليون دولار سنويا، من أجل تطوير وتحديث مصانعها.

وتعمل الشركة في إنتاج المربى والشربات وأغذية الأطفال.

وتستحوذ هيرو على أكثر من 60% من سوق المربى في مصر، ونحو 70% من سوق الشربات، وحوالي 21% من سوق أغذية الأطفال التي تشمل مأكولات من الفاكهة و الخضروات وألبان أطفال.

وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في القليوبية، الذي يضم 11 خطًا، من حوالي 20 ألف طن في عام 2002 إلى نحو 90 ألف طن حاليا، بحسب ما قاله بزان.

وقال بزان إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بنسبة 20% سنويا وزيادة صادراتها بنحو 33% كل عام.

وأشار بزان إلى أن شركته تعتمد بشكل أساسي على خامات محلية لتصنيع منتجاتها.

وتستورد الشركة ألبان وأغذية الأطفال من الشركات التابعة لها في الخارج ولا تصنعها في مصر.

وقال بزان إن الشركة تعمل على تقليل مصروفاتها من أجل الحد من ارتفاع تكلفة الإنتاج والحفاظ على مستويات مقبولة من الأسعار لحماية حصتها في السوق.

وأشار إلى أن الشركة رفعت منتجاتها بنحو 40% منذ تعويم الجنيه، وأنها تستهدف التوسع في مصر وزيادة تواجدها في السوق على المدى الطويل.

وقال إن الشركة تعتمد في توسعاتها على التمويل الذاتي بشكل أساسي.

وتعتبر هيرو العالمية من أبرز شركات المنتجات الغذائية في العالم وتعمل منذ حوالي 130 سنة.

ويعمل في شركة هيرو بمصر حوالي ألفي عامل 26% منهم سيدات.

وقال بزان إن الشركة تعتزم طرح منتجين جديدين خلال الربع الأول من العام المقبل.