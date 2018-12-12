"حطبة" تفتتح فرعيين لصيدناوي وبيع المصنوعات بعد تطويرهما بـ 13 مليون جنيه غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تفتتح ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، غدًا الخميس، فرعي شركة "صيدناوي وبيع المصنوعات" بقطور في محافظة الغربية والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، بعد تطويرهما بالمشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 13 مليون جنيه.

وقالت حطبة، لمصراوي، إنه بعد افتتاح الفرعين بعد تطويرهما سيتحولان من الخسارة للربح، مشيرة إلى أن المشارك من القطاع الخاص يتحمل المشارك كافة مصروفات الفرع من كهرباء ومياه، مع الاحتفاظ بالعمالة وتحسين رواتبهم، ورفع كفائتهم طوال مدة التعاقد.

وتم تطوير دورين في فرع قطور، بالشراكة مع مؤسسة نصار (منصور توفيق نصار) بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدة التعاقد 7 سنوات، بعائد مشاركة سنوي لصالح شركة "صيدناوي وبيع المصنوعات" بقيمة 370 ألف جنيه يزداد بنسبة 10% سنويًا، بحسب حطبة.

كما تم تم تطوير دورين في فرع السنبلاوين، بالشراكة مع شركة رويال للاستيراد والتصدير بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه، ومدة التعاقد 9 سنوات، بعائد سنوي 375 ألف جنيه بزيادة 10% سنويًأ.

يذكر أن شركة "صيدناوي وبيع المصنوعات" تدير فروع العلامتين التجاريتين "صيدناوي" و"بيع المصنوعات" بعدما قررت الجمعية العامة غير العادية، لشركتي بيع المصنوعات المصرية وصيدناوي، في مايو الماضي، دمج الشركتين قي كيان جديد تحت اسم "شركة صيدناوي وبيع المصنوعات"، على أن تبقى تحت مظلة الشركة القابضة للسياحة والفنادق.