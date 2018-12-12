العاهل السعودي يبحث مع الرئيس الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الباكستاني الدكتور عارف الرحمن علوي، والذي يزور المملكة حاليا، العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - المستجدات في المنطقة .

ووصل الرئيس الباكستاني في وقت سابق اليوم إلى الرياض، وكان في استقباله بالمطار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

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