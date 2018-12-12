متاحة للجميع.. «الإسكان»: طرح 500 شقة بالعلمين الجديدة «خلال أسابيع»

مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر: أعلن المهندس علاء عبدالعزيز، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح أول 500 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، خلال أسابيع قليلة. وأضاف عبدالعزيز، لمصراوي، أن مدينة العلمين الجديدة بها ما يقرب من 2000 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز، في منطقة متميزة وقريبة من شواطئ البحر، لافتًا إلى أن جميع الوحدات كاملة المرافق والتشطيبات بمساحات تصل إلى 95 مترًا، و100 متر، والشقة عبارة عن (3 غرف - صالة - حمام - مطبخ)، والعمارة تتكون من أرضي و5 أدوار...

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