عبدااللهيان: بطء اوروبا في الاجراءات العملية غير مقبول

اعتبر المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي في الشؤون الدولية ​حسين امير عبداللهيان​ عن "بطء ​اوروبا​ في الاجراءات العملية بانه امر غير مقبول"، مشدداً على "ضرورة الاسراع بالاجراءات العملية من جانب ​الاتحاد الاوروبي​ ازاء الحظر الاميركي احادي الجانب".

ولفت إلى أن "المواقف السياسية والاعلامية الاوروبية تجاه اجراءات ​اميركا​ احادية الجانب جديرة بالاشادة الا ان بطء اوروبا في الاجراءات العملية امر غير مقبول لان الزمن مهم في هذا الملف وهو على مشرف على نهايته"، مشيراً إلى أن "وعود اوروبا الايجابية القاضية بتنفيذ الآلية المالية الخاصة SPV في غضون الاسابيع القادمة بحاجة الى خطوات عملية".

واشار الى "الدور ​البناء​ للجمهورية الاسلامية الايرانية في الحل السياسي للازمات الاقليمية والمكافحة الحقيقية للارهاب"، لافتاً إلى أن "تضحيات واستشهاد المستشارين العسكريين الايرانيين في الكفاح ضد داعش الى جانب ​القوات​ المسلحة والشعبين السوري والعراقي، حال دون دخول ​الارهاب​يين الى اوروبا".