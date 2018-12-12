الشرطة الأفغانية: مقتل 13 مسلحا جنوبي أفغانستان

أعلنت ​الشرطة الأفغانية​ أن "​الجيش الأفغاني​ تمكن من قتل 13 مسلحا وإصابة 5 آخرين بجروح، خلال عمليات جرت بمنطقة ميزان المضطربة بولاية زابول جنوبي ​أفغانستان​ خلال الأسبوع الماضي"، مشيرةً إلى أن "العمليات العسكرية غطت أجزاء من منطقة ميزان، وتم خلالها تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، إضافة إلى العديد من الدراجات النارية الخاصة بالمسلحين".

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