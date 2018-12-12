مسؤول عراقي: المدفعية الفرنسية نفذت أعنف هجوم على "داعش" على الحدود بـ3 أشهر

أعلن قائد فرقة العمل ونائب مدير قيادة العمليات المشتركة في العراق العقيد جوناثان بايروم، أن "المدفعية الفرنسية نفذت أعنف هجوم على تنظيم "داعش" الارهابي على حدود العراق في 3 أشهر"، موضحاً أن "جنود فوج الفرسان الثالث يطلقون قذائف المدفعية مع حلفاء عراقيين يساندهم جنود من المدفعية الميدانية، وفوج الخيالة الثالث"، ويستهدفون بها مواقع لـ"داعش" عند بلدة هجين في محافظة دير الزور شرقي سوريا على الحدود مع العراق".
ولفت إلى أن "مهمات إطلاق النار كانت شديدة إلى حد ما"، مشيرا إلى أنها "كانت أكثر كثافة من كل المرات الماضية"، مفيداً بأن "الجنود الفرنسيين يطلقون النار لدعم عملية التحرير في منطقة القائم في العراق".
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