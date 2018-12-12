مسؤول عراقي: المدفعية الفرنسية نفذت أعنف هجوم على "داعش" على الحدود بـ3 أشهر

أعلن قائد فرقة العمل ونائب مدير قيادة العمليات المشتركة في ​العراق​ العقيد جوناثان بايروم، أن "المدفعية الفرنسية نفذت أعنف هجوم على تنظيم "داعش" الارهابي على حدود العراق في 3 أشهر"، موضحاً أن "جنود فوج الفرسان الثالث يطلقون قذائف المدفعية مع حلفاء عراقيين يساندهم جنود من المدفعية الميدانية، وفوج الخيالة الثالث"، ويستهدفون بها مواقع لـ"داعش" عند بلدة هجين في محافظة ​دير الزور​ شرقي ​سوريا​ على الحدود مع العراق".

ولفت إلى أن "مهمات ​إطلاق النار​ كانت شديدة إلى حد ما"، مشيرا إلى أنها "كانت أكثر كثافة من كل المرات الماضية"، مفيداً بأن "الجنود الفرنسيين يطلقون النار لدعم عملية التحرير في منطقة القائم في العراق".