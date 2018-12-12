ملك السعودية التقى وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان

التقى ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، في مكتبه في قصر اليمامة في الرياض، كلًّا من: وزير الخارجية المصرية ​سامح شكري​، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في ​جيبوتي​ محمود علي يوسف، وزير الخارجية والتعاون الدولي في ​الصومال​ أحمد عيسى عوض، وزير الخارجية السودانية الديرديري محمد الدخيري، نائب وزير ​الخارجية اليمنية​ السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في ​الأردن​ السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن".

ونقل الوزراء للملك سلمان، خلال الاستقبال "تحيات وتقدير قادة دولهم".

وقد جرى خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.