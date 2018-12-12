مدير مكتب روحاني: الأوروبيون أبلغونا عن ضغوط أميركية لمنع تنفيذ الآلية المالية

أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، أنّه "سيتمّ تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران (SPV)، خلال الأسابيع المقبلة".
وكشف على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال للمراسلين: سيتم تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران (SPV)، أنّ "الأوروبيين شرحوا مشكلاتهم بشأن الضغوط الأميركية الرامية لعدم تنفيذ التعاون المالي مع إيران".
وحول منع دخول عدد من المواطنين الإيرانيين إلى الأراضي الجورجية، أكّد أنّه "تم استدعاء السفير الجورجي إلى الخارجية الإيرانية، وتتمّ في الوقت الحاضر متابعة الموضوع".
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