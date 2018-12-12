وزير تركي: إصدار صكوك للمستثمرين الأفراد بالدولار واليورو الاثنين

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أن "الخزانة التركية ستبدأ اعتبارًا من الاثنين القادم، بإصدار صكوك للمستثمرين الأفراد ب​الدولار​ و​اليورو​"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ ستدخل عام 2019 بنفس الحافز والانضباط ودون أي تقاعس أو كسل". وأوضح ألبيرق أن "​الحكومة التركية​ ستعمل خلال 2019 بنشاط وحيوية ودون التواني عن الالتزام بالسياسات النقدية والانضباط".

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