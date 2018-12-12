أردوغان: سنبدأ عملية عسكرية شرق الفرات خلال يومين

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له حول الصناعات الدفاعية التركية إلى "اننا نرى أن ما قمنا به حتى اليوم كان بمثابة خطوات تحضيرية تمهيدية، وسنواصل التقدم سريعًا من الآن فصاعدًا"، مشيراً إلى "اننا نتابع في هذه الأثناء مشاريع في مجال الصناعات الدفاعية تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار".
وأشار إلى "أننا نزيد من قوة مروحية "أتاك" المحلية، ونواصل بذل جهودنا لتطوير طائراتنا القتالية الوطنية"، لافتاً إلى "انني أجدد تعليماتي لجميع مؤسساتنا بعدم استيراد أي منتج أو مستلزمات ليست ذات ضرورة قصوى".
من جهة أخرى، اعلن أردوغان عن "بدء عملية عسكرية شرق الفرات خلال يومين"، مشيراً إلى "اننا مصرون على أن نجعل منطقة شرق الفرات آمنة ويمكن العيش فيها".
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