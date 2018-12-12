الجيش السوري تصدى لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية بريف حماة

كشفت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدة من الجيش السوري وجّهت نيران رشاشاتها باتجاه مجموعة إرهابية تابعة لما يُسمّى "كتائب العزة"، حاولت التسلّل من الأراضي الزراعية الواقعة جنوب مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط بلدة زلين".
وأوضحت أنّه "تمّ إفشال محاولة التسلل وتحقيق إصابات مؤكّدة في صفوف المجموعة الإرهابية، وفرار من تبقّى من أفرادها وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم"، لافتةً إلى أنّ "وحدة أُخرى من الجيش تعاملت بالأسلحة المناسبة مع محاولة مجموعات إرهابية ممّا يُسمّى "كتائب العزة" التسلل من محور قرية شليوط في ريف محردة إلى النقاط العسكرية المتمركزة في محيط القرية، وذلك بالتزامن مع تدمير وحدة أخرى من الجيش مرابض وتحصينات لإرهابيي "كتائب العزة" في قرية الزكاة".
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