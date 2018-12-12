سيناتور أميركي: مجلس الشيوخ سيقدم على خطوات لتعليق بيع السلاح للسعودية

شدّد السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول، على أنّ "على الولايات المتحدة الأميركية أن تبيع السلاح فقط لمن تثق بهم، وحاليًّا لا يمكننا الوثوق بالسعودية".
وبيّن أنّ "مجلس الشيوخ سيقدم على خطوات لتعليق بيع السلاح للسعودية، فقد حان الوقت لتعليق مبيعات السلاح لها".
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