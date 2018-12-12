سيناتور أميركي: مجلس الشيوخ سيقدم على خطوات لتعليق بيع السلاح للسعودية

شدّد السيناتور الأميركي الجمهوري راند بول، على أنّ "على ​الولايات المتحدة الأميركية​ أن تبيع ​السلاح​ فقط لمن تثق بهم، وحاليًّا لا يمكننا الوثوق ب​السعودية​".

وبيّن أنّ "مجلس الشيوخ سيقدم على خطوات لتعليق بيع السلاح للسعودية، فقد حان الوقت لتعليق مبيعات السلاح لها".