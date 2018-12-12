السلطات الكندية تمنح الترخيص الرسمي لجمعية روح الرب

منحت السلطات الكندية الترخيص الرسمي ل"جمعية روح الرب" التي تحمل الرقم 2 -1105151 لمزاولة مهامها الانسانية. من جهته شكر رئيس الجمعية الاب ​طوني الخولي​ "​الحكومة​ الكندية على ثقتها"، مشيرا الى "ان عملية اعداد النظام الداخلي للجمعية قائمة، وستبدأ استقبال طلبات الانتساب من مختلف الدول، على ان تخصص موقعها الالكتروني لنشر اهدافها واخبارها ونشاطاتها وطلب الانتساب".

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