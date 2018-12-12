الهيئة الزحلية : الزحليون والبقاعيون لن يعودوا رهينة لأصحاب المولدات

أكدت الهيئة الزحلية لمتابعة ملف الكهرباء 24/24 للزحليين والبقاعيين ولجميع ​هيئات المجتمع المدني​ والفاعليات الاقتصادية على انها تتابع بإستمرار عملية التفاوض بين شركة ​كهرباء زحلة​ من جهة و​وزارة الطاقة​ و​كهرباء لبنان​ من جهة اخرى.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن "الزحليين والبقاعيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي خيار يرجعهم إلى زمن المولدات والإحتكار الذي كان مفروض عليهم ولن نقبل بأي بديل عن ​شركة كهرباء زحلة​ التي أمنت الخدمة المميزة مع طاقة 24/24 لزحلة وستة عشر بلدة بوفر وصل الى 40% عن ما يدفعه باقي المواطنين خارج نطاق إمتياز كهرباء زحلة"، مشددة على أنها "مستمرة في متابعة المفاوضات الجارية بين المعنيين وهي ستطلع الزحليين والبقاعيين بإستمرار على نتائج هذه المفاوضات مع التحضير لاي تحركات شعبية في حال لزم الامر لاننا نلمس يومياً القلق السائد عند الناس خوفا ًعلى كهربتهم التي قد تؤخذ منهم وإرجاعهم الى زمن المعاناة وجعلهم من جديد رهينة اصحاب المولدات وشجعهم".