أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أنه "يسمع بين الحين والآخر دوي انفجارات ضخمة داخل ​مزارع شبعا​ يتردد صداها في قرى وبلدات حاصبيا و​العرقوب​ المطلة على المزارع وذلك في ظل تحليق للطيران المروحي الإسرائيلي كم وشوهد ​منطاد​ إسرائيلي فوق المنطقة ليتبين وبحسب مصادر متابعة انها ناجمة عن مناوروات عسكرية يقوم بها ​الجيش الاسرائيلي​ داخل المزارع امتدادا حتى مرتفعات ​الجولان​".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: سماع دوي إنفجارات في مزارع شبعا ناتجة عن مناورات إسرائيلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .