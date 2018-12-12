عدوان: محاربة الفساد تبدأ بتفعيل قوانين الرقابة

أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن "الفساد هو أكثر أفة تعاني منها الدولة اللبنانية ويشكل أزمة داخلية وخارجية"، مشدداً على أن "الفساد يبعد علاقة الثقة بين المواطن والدولة، كما يمنع الدول الخارجية من مساعدة لبنان لأنها تعتبر ان الأموال تهدر".
وفي ندوة نظمها المجلس النيابية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لفت عدوان إلى أنه "علينا تفعيل قوانين الرقابة، من خلال قانون التنظيم القضائي، وتفعيل القانون الرقابي في التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، والمناقصات"، مشيراً إلى أن "المواطن لديه الحق بالوصول الى المعلومات وبنشر معلومات الإدارات كافة، وذلك إضافة الى الرقابة الاساسية التي يجب على المجلس النيابي القيام بها، الامر المعطل حاليا بسبب تأليف حكومات كناية عن مجلس نيابي مصغر".
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