مقتل مطلوب خلال عملية دهم في خراج قرية حنيدر العكارية

افادت معلومات صحافية أن "دورية من المديرية الاقليمية ل​امن الدولة​ في محافظة عكار، نفذت ​مداهمة​ ليل امس في خراج قرية حنيدر في منطقة ​وادي خالد​ الحدودية، اثر عملية رصد ومتابعة للمدعو "م.أ.خ." المطلوب بمذكرات توقيف عدة بتهم مختلفة وتم تبادل لاطلاق النار مع الدورية، التي اضطرت للرد ما ادى الى مقتله، ونقلت جثته الى ​مستشفى​ سيدة السلام في ​القبيات​".

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