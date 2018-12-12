سقلاوي:عائدات الخزينة من قطاع التبغ ستبلغ نحو 440 مليار ليرة هذه السنة

توقع رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام ​ناصيف سقلاوي​ أن "تبلغ العائدات الصافية للخزينة العامة من قطاع التبغ خلال ​السنة​ الجارية نحو 440 مليار ليرة لبنانية "رغم الوضع المتردي"، كاشفاً أنها ستوقع قريباً اتفاقاً مع شركة "بريتيش أميركان توباكو" BAT لتصنيع علاماتها التجارية في معامل الإدارة، اسوة للاتفاقات الموقعة مع شركات عالمية أخرى، مشيراً إلى أن "الريجي" أصبحت تصنّع 19 صنفاً عالمياً، إلى جانب الأصناف التسعة المحلية التي تنتجها.

وفي كلمة له خلال العشاء السنوي للشركات الأجنبية ورؤساء البيع الذي أقامته "الريجي" شدّد سقلاوي على أن ما حققته "الريجي" من إنجازات "ليس وليد صدفة بل وليد رؤية"، وهو "حصيلة مسيرة مستدامة وخطة مرسومة لا مكان فيها للمصادفة أو للارتجال"، وهو "نتاج ثقة ​وزارة المال​ بشخص الوزير ​علي حسن خليل​". مضيفا:"ما حققناه هو نتاج التزام دائم وعهد نؤكده اليوم، بالاستمرار في تطوير الريجي على الصعد كافة والارتقاء بها الى مصاف كبريات المؤسسات العالمية".