المدرسة الإنجيلية في صيدا أضاءت شجرة الميلاد الطبيعية وافتتحت السوق الميلادي

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ "رئيس ​المدرسة الإنجيلية​ في صيدا الدكتور روجر داغر، أضاء ​شجرة الميلاد​ الطبيعية، معلنًا افتتاح السوق الميلادي، المخصّص ريعه لدعم صندوق الطالب، وذلك بحضور عدد من الفاعليات الدينية، السياسية والأمنية وجمع من الأهل والأصدقاء والطلاب".

ولفت إلى أنّ "المعروضات الموجودة بمجملها من صنع طلاب المدرسة، كما هناك مشاركات مميّزة من قبل الجمعيات الّتي تربطها علاقة وطيدة بالمدرسة".

في هذا الإطار، نوّه داغر إلى أنّه "يسعدني جدًّا أن نشترك ونحتفل سويًّا بإضاءة شجرة الميلاد في الإنجيليّة. وكوني صديق للبيئة وأحد المهتمين بها، يسرُّني جدًّا أنّ هذه الشجرة الرائعة التّي سنضيئها هي طبيعية، حيّةً تنمو وتكبر شامخةً، وأنّها ستكون شجرة الإنجيلية الميلادية لهذا العام ولسنين كثيرة في المستقبل إن شاء الله".

وتمنّى للمشاركين "تحقيق أمانيهم بالميلاد، وعلى رأسها: السلام و​الوضع الاقتصادي​ الجيّد في وطننا ​لبنان​. كما تمنّى لصيدا وللبنان مستقبلًا قويًّا أساسه ماضٍ نفتخرُ به".